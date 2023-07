Un club de Pro League passe à l'attaque pour Mandela Keita : Louvain refuse une première offre !

Prêté à Anvers par OHL la saison dernière, Mandela Keita est provisoirement de retour à Louvain. Marc Brys aimerait garder le jeune milieu de terrain, mais les prétendants ne manquent pas... dont l'Antwerp.

Presque entièrement formé à OHL, Mandela Keita a été prêté à l'Antwerp en deuxième partie de saison dernière. Après avoir été victime d'une fracture du pied puis d'une mise sur le banc lors du premier tour, le jeune milieu de terrain a explosé sous les ordres de Mark Van Bommel.

Titulaire quasiment indiscutable, l'international espoir qui a disputé l'Euro U21 a impressionné et a convaincu Louvain. De retour à Den Dreef, Keita a commencé sa préparation sous les ordres de Marc Brys malgré des envies d'ailleurs.

Les Louvanistes le savent : il sera difficile de conserver Mandela Keita et les prétendants ne manquent pas. Parmi eux l'Antwerp, qui souhaite définitivement récupérer le joueur. David Van den Broeck, journaliste pour Het Nieuwsblad et Het Gazet van Antwerpen, révèle d'ailleurs que le Great Old a formulé une première offre évaluée à 5.5M€ pour Mandela Keita, rejetée par Louvain.

Les dirigeants d'OHL espèrent une indemnité plus importante et ne pas céder le milieu de terrain en Belgique. Alors que la Sampdoria était intéressée, Louvain attend de recevoir l'offre de la formation italienne pour revoir ses ambitions.