Provoqué, le coach de Tottenham craque nerveusement à propos de Harry Kane

Lors d'une conférence de presse de l'entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, un journaliste du quotidien Bild a agité les passions en montrant un maillot du Bayern Munich arborant le nom de Kane. L'incident a agacé l'entraîneur, qui est frustré par le feuilleton entourant le possible transfert de l'attaquant.

Le Bayern Munich s'intéresse vivement à l'arrivée de Kane, qui, lui aussi, serait intéressé par un transfert en Bundesliga. Cependant, Tottenham semble peu enclin à faciliter un tel transfert. Ce mercato est presque la dernière chance pour le Bayern de recruter l'attaquant, car le contrat de Kane avec Tottenham expire à l'été prochain.

Le journaliste Max Schrader a ajouté de l'huile sur le feu lors de la conférence de presse en montrant le maillot du Bayern avec le nom et le numéro de Kane. Sa question taquine a irrité l'entraîneur Postecoglou, qui a répondu avec irritation et agacement face à cette tentative de provocation. "Je ne sais pas de quoi tu parles", a-t-il rétorqué, visiblement piqué au vif. "Tu as obtenu ce que tu voulais ? Tu as pu rire pour une fois ? C'est très bien que tu sois venu de si loin pour ça".

Alors que les spéculations autour de l'avenir de Kane persistent, Tottenham poursuit sa préparation pour les prochains matches amicaux, dont un contre Leicester. Kane a récemment joué 45 minutes lors d'un précédent match amical perdu 2-3 contre West Ham mardi dernier. La situation reste donc tendue autour du possible transfert de l'attaquant vedette.

The reporter who brought the Kane Bayern shirt to Postecoglou's press conference was BILD's Max Schrader. Postecoglou was angry when he saw the shirt and said: "What can I say about that? Nothing!" - Spurs press officer then wanted to intervene, but the coach continued [@BILD] pic.twitter.com/rrVWt505ch