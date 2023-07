Un nouvel espoir belge de la Juventus signe son premier contrat professionnel

Une délégation belge semble bien intégrer le centre de formation de la Juventus. Si Koni De Winter y est déjà bien installé et devrait recevoir sa chance en équipe première prochainement, le milieu de terrain Joseph Nonge et l'ailier gauche Samuel Mbangula évoluent avec les U19 de la Vieille Dame, la Juventus Primavera.

En ce début de semaine, c'est un quatrième belge qui vient de passer sous contrat professionnel dans le nord de l'Italie : Enzo Keutgen, selon les informations avancées par Het Nieuwsblad.

Jeune milieu de terrain lui aussi, l'international U16 a rejoint la Juventus en début de mercato, en provenance de l'Antwerp. Passé par Saint-Josse puis Ostende, Enzo Keutgen va premièrement évoluer avec U17 de la Juve.

