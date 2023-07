Fredberg sur sa nouvelle pépite : "Nous voulons que les plus grands talents jouent à Anderlecht"

Ce jeudi soir, Anderlecht a rendue officielle la signature de Tudor Mendel-Idowu (18 ans). Le jeune ailier droit, formé à Chelsea, a choisi le projet bruxellois plutôt que celui, notamment, du FC Barcelone.

Pour sa 6e recrue de l'été, Anderlecht est aller recruter dans la jeunesse. Le transfert de Tudor Mendel-Idowu jettera sans conteste un nouveau coup de projecteur sur le RSCA.

Pour Jesper Fredberg, le CEO Sports, ce transfert est tant l'occasion de rappeler le pouvoir d'attraction du club que sa nouvelle direction sportive.

"La signature de jeunes espoirs comme Tudor s'inscrit parfaitement dans notre stratégie. Nous voulons que les plus grands talents jouent à Anderlecht. Tudor est un bon choix car il n'est pas seulement un ailier moderne et talentueux, il a aussi faim et il a manifestement bénéficié d'une bonne éducation. À Anderlecht, nous pouvons lui offrir la voie idéale pour passer à l'étape suivante", a déclaré Fredberg sur le site du club.

"C'est très excitant d'être ici. J'ai été fasciné par le projet sportif présenté par Jesper et Mikkel (Hemmersam). J'ai hâte de laisser ma marque dans ce beau club", a réagi le jeune joueur.