Un retournement de situation inattendu ? Anderlecht tente le tout pour le tout pour Edward Still

Edward Still a l'embarras du choix pour la saison prochaine. Outre Zulte Waregem, Anderlecht voudrait également le placer à la tête de son équipe U23.

Hier, nous éqvoquions l'intérêt concret de Zulte Waregem pour Edward Still. Le Essevee est à la recherche d'un entraîneur depuis le départ de Vincent Euvrard pour Dender. Still ferait ainsi partie des favoris pour lui succéder.

Mais selon Sacha Tavolieri, Anderlecht pourrait bien tout faire basculer en dernière minute. Le Sporting aimerait en effet en faire le successeur de Marink Reedijk à la tête des RSCA Futures.

Les dirigeants auraient même multiplié par trois leur offre initiale pour achever de le convaincre. L'ancien entraîneur de Charleroi serait donc actuellement en pleine réflexion.

Edward Still entre Zulte Waregem et les RSCA Futures

A Zulte Waregem, Edward Still aurait l'opportunité de se battre pour le titre en D1B, tandis que l'occasion de faire grandir des jeunes et de travailler dans des conditions de travail optimales pourraient jouer en faveur d'Anderlecht.

Sa décision devrait tomber entre vendredi et lundi prochain. Edward Still est sans club depuis le mois de septembre et son départ de Courtrai.