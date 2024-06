S'il n'est pas rétabli, Jan Vertonghen pourrait recevoir un autre rôle important pendant l'Euro 2024

Jan Vertonghen, blessé, n'est pas encore certain de pouvoir disputer l'Euro 2024. Toutefois, l'homme aux 154 sélections avec les Diables se rendra en Allemagne avec le groupe, quoi qu'il arrive.

Ce mercredi soir, contre le Monténégro, Domenico Tedesco devrait faire tourner. Le but est évidemment de préparer le grand tournoi qui arrive dans deux semaines, mais aussi de donner du temps de jeu à tout le monde, en évitant les blessures.

Des blessures, il y en a déjà, dans l'effectif des Diables. Pour cette rencontre, et plus largement pour le début de la compétition, Arthur Theate, Youri Tielemans, Aster Vranckx et Jan Vertonghen sont déjà annoncés absents, ou incertains.

Une problématique qui a donc obligé Tedesco à s'adapter. Arne Engels (qui peut jouer au cœur du jeu, comme sur le côté droit) et Mandela Keita ont été repris pour palier ces incertitudes, Axel Witsel est de retour dans l'effectif, cette fois en défense centrale.

Jan Vertonghen dans le staff de Tedesco si sa blessure ne s'arrange pas ?

En conférence de presse, ce mardi, notre sélectionneur avait estimé probable que les quatre joueurs incertains se rendent en Allemagne malgré leur blessure, qu'ils pourraient terminer de soigner à Stuttgart avant de rejoindre les pelouses de la compétition. "Mais s'ils ne sont prêts que pour la finale, ça n'ira pas." Une attente qui sera possible pour Theate, Tielemans et Vranckx, mais plus risquée pour Jan Vertonghen... qui pourrait donc recevoir un autre rôle.

Comme l'a confirmé Tedesco. "Jan sera avec nous, quoi qu'il arrive." En espérant que ça soit comme joueur, donc, mais le défenseur central d'Anderlecht pourrait aussi provisoirement intégrer le staff, le temps de la compétition, comme il l'avait fait aux côtés de Brian Riemer lors de la fin de saison.