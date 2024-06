Malgré son envie de rester, un joueur du Racing Genk quitte le navire et retourne en France

Il avait émis, au mois d'avril, le souhait que le Racing Genk lève l'option d'achat de son contrat. Il n'en est rien, et Eduard Sobol va faire son grand retour à Strasbourg.

Joueur du Club de Bruges entre 2019 et 2023, Eduard Sobol avait quitté la Venise du Nord pour rejoindre la France et la Ligue 1, dans le but de s'imposer dans l'un des cinq grands championnats européens.

En manque de temps de jeu, l'Ukrainien a rapidement été prêté... au Racing Genk, qui espérait récupérer les qualités du latéral gauche très offensif de 29 ans, l'un des meilleurs du pays lors de son passage au Jan Breydel.

Les choses ne se sont pourtant jamais déroulées comme prévu. Le joueur de 29 ans a pris part à 13 rencontres seulement, dont quatre dans la peau d'un titulaire. Cette saison, Sobol a accumulé 400 pauvres minutes de temps de jeu.

Eduard Sobol quitte le Racing Genk et la Jupiler Pro League

Malgré cette situation, l'ancien du Slavia Prague et du Shaktar Donetsk avait émis, dans un entretien accordé au Belang van Limburg, le souhait que l'option d'achat de son contrat soit levée dans le Limbourg. Il n'en est rien.

Près de deux mois plus tard, le même quotidien du nord du pays affirme que le Racing Genk a pris sa décision et qu'il ne lèvera pas l'option d'Eduard Sobol. Il sera donc de retour à Strasbourg pendant l'été... à la recherche d'une nouvelle porte de sortie ?