L'étrange cas Noah Sadiki, de "ket" à insulté sans raison

Noah Sadiki a quitté le RSC Anderlecht pour l'Union Saint-Gilloise. Un départ que les supporters du Sporting n'apprécient pas, pour de drôles de raisons.

Décidément, Neerpede se vide un peu. Ces dernières années, ils sont nombreux, les jeunes talents n'obtenant pas leur chance... ou la saisissant un peu trop bien, et quittant le nid bruxellois.

Rien que cet été, trois départs (pour l'instant), dans les deux cas de figure : Verbruggen, et les "kets" Stassin et Sadiki. Le départ du portier néerlandais est bien vécu : il a beaucoup apporté sur le terrain, et beaucoup rapporté à la vente. Logique. Mais Lucas Stassin, meilleur buteur des Futures et complètement blacklisté par Riemer, puis Noah Sadiki, que certains voyaient comme le prochain à vraiment percer, ça "pique" chez ces mêmes certains.

Un peu en dépit du bon sens concernant Sadiki, qui se retrouve insulté par une frange du public anderlechtois. Le garçon avait 3 options - Burnley, l'Union et, moins concrètement, les Pays-Bas. Il a refusé l'incertitude anglaise (qui a réussi à Zaroury et Al-Dakhil, mais rappelons que Samuel Bastien est cité à Courtrai...) et privilégié l'éclosion... à la maison, pas celle de Neerpede mais de Bruxelles. C'est un choix malin, et la fausse rivalité Union-RSCA ne devrait rien y changer.

Car au Lotto Park, son profil hybride n'aurait pas réussi. Ni défenseur central, ni back, pas assez solide pour être un 6 ; où va éclore Sadiki ? Riemer n'en savait rien. Sadiki n'en sait peut-être encore rien, mais a besoin qu'on l'aide à y voir clair, et cela n'aurait pas été à Anderlecht.

Noah Sadiki, en vérité, n'est pas le seul jeune de Neerpede dont la polyvalence ou l'incapacité à avoir un poste "de prédilection" clair pose problème. S'ils ont, eux, du temps de jeu, on ne peut pas dire que Marco Kana, Killian Sardella ou même Mario Stroeykens se soient imposés comme des "spécialistes". À moyen terme, il le faudra peut-être. Quant à Sadiki, bien malin qui peut dire s'il éclora de l'autre côté du Canal...mais il mérite mieux que des injures.