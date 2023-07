Surprise : un autre joueur du PSG va filer en Arabie Saoudite

Marquinhos, dont le talent et la polyvalence ont été essentiels pour le PSG depuis de nombreuses saisons, serait ouvert à un nouveau défi dans le championnat saoudien. Al-Nassr, un club ambitieux en quête de renforts de haut niveau, a exprimé un vif intérêt pour le joueur et est déterminé à le recruter d'après Rudy Galetti.

Le processus de négociation entre les clubs est en cours, et l'offre officielle d'Al-Nassr au PSG est encore en attente. Les pourparlers entre les parties concernées seront décisifs pour déterminer si le transfert se concrétisera ou non.

Le PSG, de son côté, devra peser le pour et le contre de cette proposition et décider s'il est prêt à laisser partir l'un de ses piliers de l'équipe.

La situation reste donc tendue et les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir de Marquinhos et le dénouement de ces négociations.

🚨✅ #Marquinhos gave his approval to start talks with the 🇸🇦 club - #AlNassr - that days ago approached his entourage, as revealed.



💰 An official bid was sent to the 🇧🇷 player and to #PSG.



⚠️ The former #ASRoma defender is not the only CB in talks with Al Nassr. 🐓⚽ https://t.co/jHdTmyb6X1 pic.twitter.com/f2idWwYl0y