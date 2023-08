Ça se bouscule pour Charles De Ketelaere !

La donne semble avoir changé pour Charles De Ketelaere. D'abord fortement pressenti pour rester au Milan AC, le jeune Diable Rouge a ensuite vu le club le mettre sur le marché des transferts.

Depuis, les prétendants affluent. Aston Villa serait venu récemment aux nouvelles. Ce serait également le cas du PSV Eindhoven, qui semble le club le plus proche pour enrôler De Ketelaere. Les Néerlandais seraient désireux de se faire prêter le Belge avec option d'achat.

Seulement voilà, le Milan ne voudrait qu'uniquement entendre parle d'un transfert sec. Les Rossoneri ne vendront pas De Ketelaere pour moins de 28 millions d'euros.

Une somme qui n'empêche pas de nouveaux clubs de se positionner dans le dossier. Récemment, la presse italienne expliquait que le RC Lens et le RB Leipzig s'intéressaient à l'ancien du Club de Bruges.

C'est désormais à la Gazzetta dello Sport d'annoncer que CDK serait suivi par deux nouvelles écuries : l'Olympique de Marseille et l'Ajax d'Amsterdam. Il plairait aux dirigeants olympiens et à son nouveau coach, Marcelino. Seulement, la somme demandée par Milan est élevée, et pourrait être un frein aux négociations. L'Ajax, de son côté, aurait fait savoir son intérêt récemment.