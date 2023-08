Un Diable Rouge ne pense pas à un transfert : "D'abord tout gagner ici"

Johan Bakayoko, le Diable Rouge de 20 ans du PSV, parle de ses ambitions pour la prochaine saison d'Eredivisie. Le rapide ailier droit se sent bien au PSV. Bakayoko ne manque pas d'ambition et veut gagner tout ce qu'il y a à gagner.

Bakayoko se dit heureux et bien dans sa peau au PSV. "Je me sens aimé ici et je veux rendre la pareille en jouant un rôle important sur le terrain. Tout ce que je fais, je veux le faire avec un maximum de motivation et de dévouement", a déclaré Bakayoko à VI.

Bakayoko a vu Feyenoord devenir champion national la saison dernière, l'ailier dit qu'il a quelque chose à corriger avec le PSV. "Nous devons remporter tous les prix avec le PSV cette saison. Je suis prêt à frapper", a conclu Bakayoko.

Bakayoko a impressionné au PSV la saison dernière, ce qui lui a valu une place en sélection avec les Diables Rouges. Le PSV a également reçu une offre du PSG pour l'ailier, mais le PSV a estimé que 15 millions d'euros étaient trop peu à l'époque.

Bakayoko a fait 37 apparitions sous le maillot du PSV. Il a marqué sept buts et délivré cinq passes décisives à ses coéquipiers.