Charles De Ketelaere s'est résigné : il va quitter Milan pour ce club

Charles De Ketelaere espérait convaincre Milan de lui laisser sa chance une saison de plus. Mais août est là, et le Diable Rouge s'est résigné.

Après une première saison très difficile, lors de laquelle Charles De Ketelaere a disputé 40 matchs pour un seul petit assist et aucun but, beaucoup voyaient le salut dans un départ en 2023-2024. Mais CDK ne s'y résignait pas, et espérait obtenir une nouvelle chance.

Malheureusement pour lui, l'AC Milan ne l'entendait pas de cette oreille et cherchait preneur pour son jeune Diable Rouge. Sous forme de vente, si possible, histoire de récupérer une bonne partie des 35 millions dépensés.

Au fil du mercato et de la préparation (lors de laquelle De Ketelaere ne convainc pas non plus), les deux parties ont mis de l'eau dans leur vin. Le Belge, en acceptant l'idée d'un départ ; le club, en se résignant à un prêt. Et c'est l'Atalanta Bergame, déjà cité depuis quelques jours, qui en profite.

La Gazzetta dello sport annonce en effet cette semaine que Milan et l'Atalanta sont parvenus à un accord total concernant un prêt payant (à 6 millions d'euros) avec option d'achat pour Charles De Ketelaere. Seul manquerait l'accord du joueur, qui serait cependant séduit par le projet bergamasque.