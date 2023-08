Dries Mertens plaisante après son but stratosphérique : "Facile"

Dries Mertens a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière ce mercredi en Coupe d'Europe. Une reprise de volée sur corner qui n'a laissé aucune chance au gardien de but de Zalgiris.

Dries Mertens a inscrit le seul but de Galatasaray ce mercredi face au Zalgiris Vilnius, et quel but ! Une reprise de volée splendide, directement sur corner. Interrogé par les réseaux sociaux du club stambouliote après la rencontre, l'ex-Diable Rouge en a plaisanté.

"Oui, c'était facile", sourit-il. "Nous avons travaillé ça toute la semaine. Les phases arrêtées sont cruciales, tu peux gagner un match ou le perdre là-dessus". La rencontre face à Vilnius a d'ailleurs été très compliquée pour le Galatasaray.

"C'était difficile. Sur le papier, ça a toujours l'air facile, ces matchs de préliminaires européens, mais les adversaires sont tout de même champions de leur pays, ils méritent d'être là", rappelle Mertens. "Et en tant que "plus grande" équipe, vous devez gagner ce match".