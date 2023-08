Après une bagarre en U21, Eupen et le RWDM connaissent leur sanction : un joueur suspendu 6 matchs !

En avril dernier, Eupen et le RWDM s'affrontaient en U21 et une bagarre générale avait éclaté. Les deux clubs connaissent leur sanction, et certains (ex) joueurs ont pris une lourde suspension !

Le 24 avril dernier, les équipes U21 de l'AS Eupen et du RWDM s'affrontaient lors du dernier match de la saison. Une rencontre qui s'est terminée sur le score de 2-2, et à la suite de laquelle une bagarre générale avait éclaté. Quatre joueurs connaissent désormais leur sanction, rapporte le Nieuwsblad. Le joueur le plus sévèrement sanctionné est Emmanuel Gore Bi (RWDM), qui prend 8 matchs de suspension dont 6 effectifs après avoir été désigné comme le plus violent des protagonistes par l'arbitre du match. Moncef Boujour, autre joueur du RWDM, s'est également coupable de violence physique et reçoit 6 matchs de suspension dont 4 effectifs. Du côté d'Eupen, Amadou Keita se voit infliger 5 matchs de suspension et Sibiry Keita, présenté comme à l'origine de la bagarre, en reçoit 4 mais a depuis été transféré au Levski Sofia.





