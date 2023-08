Transfiguré, Cameron Puertas est le symbole de cette Union new-look

Ce vendredi soir, l'Union a triomphé du Standard grâce à un excellent Cameron Puertas. Après une première saison passée dans l'ombre, le milieu de terrain veut désormais montrer toutes ses qualités.

Arrivé l'été dernier à l'Union, Puertas n'a eu droit qu'à un rôle de remplaçant. Pour sa première saison à Bruxelles, il a fait de son mieux pour déjà se mettre en évidence. Malgré un temps de jeu réduit, il est parvenu à marquer quelques buts importants, notamment face à Anderlecht, Saint-Trond; et bien sûr contre l'Anwterp alors que l'Union était virtuellement éliminée de la course au titre.

Mais, depuis les départs de Teuma et El Azzouzi et l'arrivée de Blessin sur le banc de l'Union, Puertas semble transfiguré. Déjà très intéressant (et buteur) face à Anderlecht en ouverture, le Suisse a réalisé une superbe prestation ce vendredi soir sur la pelouse du Standard.

Evoluant dans un rôle assez libre, il s'est montré omniprésent au milieu de terrain. Il était partout, tant en construction qu'en récupération. Son apport offensif est également à considérer. Il a beaucoup bougé, que ce soit à gauche ou à droite. Il est récompensé de ses efforts, avec l'assist sur l'unique but de la rencontre, pour Eckert. Sa belle percée en seconde mi-temps, sauvée par Bodart, méritait mieux.

Cette saison, Puertas veut donc saisir l'opportunité et s'imposer au sein de l'entrejeu unioniste. Il semble en tout cas dans les plans de Blessin. "Le coach est arrivé avec ses idées. Quand un nouveau coach vient, on sait que tout est remis à zéro. Cela montre qu'à l'Union l'an passé, il n'y avait pas seulement 11 joueurs, mais tout un groupe. C'est bien que les joueurs qui aient eu moins de temps de jeu puissent maintenant être importants pour l'équipe", a déclaré Puertas au micro d'Eleven en après-match.

Les stats de Puertas ce vendredi, positionné dans un rôle plus libre et dans un milieu redéfini, sont impressionnantes : 106 touches de balle, 11,6 kilomètres courus, et 18 ballons récupérés. "Dans un mliieu à 4, c'est quelque chose qui me va bien. Je peux aller vers l'avant, courir, presser. C'est ce que j'aime : récupérer des ballons, mais aussi provoquer et percuter."