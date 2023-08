Un tout nouveau défi insolite pour Thibaut Courtois !

Le gardien du Real Madrid va honorer sa deuxième grande passion, le sport automobile, et créer sa propre écurie de Formule 4.

Après le football, Thibaut Courtois a une autre grande passion : le sport automobile. Pendant la pandémie, le gardien du Real Madrid a notamment participé à de nombreuses courses virtuelles, diffusées sur Twitch, en compagnie de pilotes professionnels et d'autres personnalités sportives.

Âgé de 31 ans, le Diable Rouge (?) a décidé de laisser une place dans sa vie pour se consacrer à cette deuxième passion et... créer sa propre écurie de Formule 4, la catégorie la plus basse de la chaîne menant à la Formule 1.

Selon Marca, l'idée de Courtois serait d'attirer de très jeunes pilotes, majoritairement issus du karting, afin de les lancer vers la Formule 1. L'écurie s'appellerait TC Racing et une partie du staff central aurait déjà été choisie, avec des ingénieurs et mécaniciens sélectionnés par le joueur et conseillés par Roberto Merhi, ancien pilote de Formule 1.

Si l'identité des pilotes n'est pas encore connue, l'idée est de commencer à les faire rouler avant la fin de la saison et de véritablement débuter les compétitions en 2024.