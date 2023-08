Pas encore de fumée blanche mais un sacré rapprochement dans le dossier Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a un accord verbal avec la Juventus. Le Diable Rouge attend que la Vieille Dame et Chelsea s'accordent autour d'un échange avec Dusan Vlahovic pour rejoindre les troupes de Massimiliano Allegri.

Toujours pas de fumée blanche, mais un rapprochement. Romelu Lukaku n'est pas encore un joueur de la Juventus, bien que le Diable Rouge ait déjà un accord avec la Vieille Dame autour d'un contrat de trois ans.

L'attaquant le plus prolifique de l'histoire de la Belgique en sélection attend, patiemment, que la formation italienne et Chelsea s'accordent. Le nœud du problème, Dusan Vlahovic. Un échange est toujours évoqué, mais les Blues et la Juventus n'ont pas encore d'accord concernant l'indemnité complémentaire.

Selon les informations du média italien La Stampa ce mardi, la Juventus serait désormais prête à descendre à 30M€ + 5M€ de bonus pour céder Vlahovic en échange de Lukaku. Une proposition qui ne convainc pas encore Chelsea, prêt à offrir 20M€ bonus compris.

S'il n'y a donc pas encore de fumée blanche, les positions se sont rapprochées. La Juve a revu ses demandes à la baisse et attend dorénavant que Chelsea en fasse autant. Le joueur de 30 ans, qui devrait percevoir un salaire de 8M€/an, va peut-être devoir attendre jusqu'aux dernières heures du mercato pour retrouver la Série A. Une situation peu évidente, qu'il privilégie cependant largement à un départ vers l'Arabie Saoudite, qui reste aux aguets.