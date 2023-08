Quid de l'avenir d'Eden Hazard ? "Une situation triste et douloureuse"

Eden Hazard n'aura probablement pas retrouvé de nouveau club avant le début de la plupart des championnats. Pire encore : personne ne s'intéresse à l'ancien Diable Rouge.

Passer d'une valeur de 115M€ à total indésirable en quatre ans. Telle est la situation d'Eden Hazard, qui n'aura plus que vraisemblablement pas retrouvé de club avant le début de la plupart des championnats.

Si un départ à la retraite semble la solution la plus probable, la situation doit faire mal à l'ancien Diable Rouge qui n'intéresse... plus personne. Seul l'Inter Miami de Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi et David Beckham a fait une offre, refusée par l'ancien de Lille et Chelsea qui ne semble pas pressé de retrouver le chemin des terrains.

C'est aussi ce qu'écrit le quotidien espagnol Sport ce mardi. "C'est triste, mais plus personne ne s'intéresse à lui. Cela doit être douloureux compte tenu du pedigree du Belge, mais ce n'est pas surprenant au vu de ses quatre saisons au Real."

Il est vrai. 194 faméliques minutes en Liga la saison dernière et un dernier match complet qui remonte au... 19 décembre 2021. Plus proche de la fin que jamais.