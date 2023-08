🎥 "Kompany ? Il a détruit la Championship l'année dernière"

Le compte à rebours touche bientôt à sa fin. Ce vendredi, en ouverture de la saison de Premier League, Vincent Kompany se mesurera au Manchester City de Pep Guardiola.

L'histoire entre les deux hommes est belle. Kompany a été entraîné par le tacticien espagnol lorsqu'il portait le brassard de capitaine de Manchester City. Kompany partira ensuite dans le club de ses débuts, le RSC Anderlecht, pour y terminer sa carrière et ensuite y embrasser celle de coach.

Ce jeudi en conférence de presse, Guardiola n'a pas tari d'éloges envers le Belge. "Il a fait un travail incroyable la saison dernière. il a complètement changé le style de jeu de Burnley et a détruit la Championship. Ils n’ont rien à perdre contre nous. Et Vinny (Kompany) nous connaît très bien", a déclaré l'entraîneur des Citizens. Idéal pour lancer un duel ô combien attendu.

ūüó£ÔłŹ “He destroyed the Championship.”



Pep Guardiola on Vincent Kompany’s Burnley last season. ūüí™ pic.twitter.com/1gNsexx2If