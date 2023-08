Mats Rits sur le départ ? La réponse de Ronny Deila

Mats Rits ira-t-il à Anderlecht ? A l'Union ? Ou restera-t-il au Club de Bruges ? Au vu des dernières nouvelles, cela semble de moins en moins probable...

Bruges jouera ce jeudi son match aller du 3e tour qualificatif pour la Conference League

Mats Rits a discuté cette semaine avec Anderlecht et aurait un accord oral avec le club bruxellois.

Questionné quant à l'avenir de Rits en conférence de presse, Deila a à peine laissé planer le doute. "C'est un excellent joueur. Qu'il aille chez un rival ? Je préférerais qu'il aille en Premier League, mais bon. Mats a été très important pour l'équipe ces dernières années. Je préfererais le garder. D'un autre côté, il a son âge (30 ans, nda). Il s'agit de savoir combien de temps on peut offrir une sécurité à un joueur. C'est une décision du club", a déclaré Deila dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Nous voulons le garder, mais il est ici depuis longtemps. Mats veut plus de sécurité pour son avenir, un contrat plus long. C'est une décision que le club doit prendre. Pour l'instant, je compte toujours sur Mats. Il est très intelligent, il a de l'expérience et c'est un joueur que nous pouvons utiliser Le marché des transferts est toujours ouvert, nous devons donc être professionnels et faire notre travail, puis nous verrons ce qui se passera. Mats fait cela très bien pour l'instant. Il fera partie de l'équipe", a continué Deila.

Au rayon des absents, Meijer ne fait pas partie du groupe. Le Néerlandais souffre d'une rechute. Il sera absent pour une période comprise entre 3 et 4 semaines. Philip Zinckernagel est quant à lui repris.