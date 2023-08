C'était inévitable : Romelu Lukaku est désormais cité... chez un rival de Chelsea

Mais où finira Romelu Lukaku ? Le Diable Rouge est en stand-by à Chelsea, où Mauricio Pochettino ne veut pas qu'il s'entraîne avec l'équipe A.

La Premier League reprend ce week-end... sans Romelu Lukaku. L'attaquant belge est toujours à Chelsea, mais n'a pas été autorisé à s'y entraîner avec l'équipe A et est donc en marge du noyau. Son transfert en Italie, pendant ce temps, traîne en longueur : on sait ce qu'il en est de la piste intériste, mais la Juventus semble également être une destination moins plausible chaque jour qui passe.

En attendant, à chaque jour son lot de rumeurs. Et cette fois, suite au départ bientôt acté de Harry Kane vers le Bayern Munich, la Gazzetta dello sport annonce que Tottenham penserait à Romelu Lukaku pour remplacer le meilleur buteur de leur histoire. Les Spurs devraient toucher plus de 110 millions d'euros : une partie de cette somme pourrait être allouée à un remplaçant, qui sera bien nécessaire.

Du côté de Chelsea, on est inflexible : aucun prêt ne sera accepté, Lukaku partira sur base définitive et pour pas moins de 50 millions d'euros. Une somme que peu de clubs veulent mettre pour un attaquant qui n'est plus en état de grâce et a manqué toute la préparation estivale. L'horloge tourne...