🎥 Les débuts cauchemardesques de Bart Nieuwkoop à Feyenoord

Bart Nieuwkoop était déjà titulaire à Feyenoord pour la reprise de l'Eredivisie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne s'est pas passé comme prévu.

Trois jours à peine après son grand retour à Feyenoord (où il avait passé toute sa carrière avant de signer à l'Union Saint-Gilloise), Bart Nieuwkoop était déjà titularisé à l'arrière droit contre le Fortuna Sittard. Il n'est resté que 25 minutes sur le terrain.

Alors qu'il n'avait pas écopé du moindre carton rouge depuis ses débuts professionnels, le Néerlandais a été renvoyé au vestiaire pour une semelle appuyée sur son opposant direct.

L'arbitre a d'abord sanctionné la phase d'une carte jaune avant d'être appelé par la VAR pour revenir sur sa décision et finalement exclure le joueur. A dix durant plus d'une heure, Feyenoord n'a pas réussi à faire la différence et concède le 0-0 malgré la montée d'Ayase Ueda dans le dernier quart d'heure.