Manchester City remporte la première Supercoupe d'Europe de son histoire aux tirs au but !

La Supercoupe d'Europe était au programme ce mercredi soir à Athènes, entre le vainqueur de la Ligue des Champions (Manchester City) et de l'Europa League (le FC Séville). Pas de Belge au rayon des compositions : Kevin De Bruyne ne reviendra pas avant janvier 2024, Adnan Januzaj est en instance de transfert et ne figure pas sur la feuille de match.

Comme attendu, ce sont les Skyblues qui prennent les choses en main. Une reprise de la tête d'Ake est détournée par Bono, tout comme la tentative lointaine de Jack Grealish. Pourtant, les Espagnols vont faire mouche sur leur première occasion. Un centre millimétré de Marcos Acuna sur le côté gauche trouve la tête de Youssef En-Nesyri, qui gagne son duel avec Josko Gvardiol et Nathan Ake. Ederson est battu, Séville est devant (0-1, 25e).

La patte de Jose Luis Mendilibar se fait ressentir. Séville défend avec un bloc très bas, laisse très peu d'espace aux joueurs de Manchester City qui ne parviennent pas à accélérer. Les hommes du Guardiola tentent de percer la défense en une passe, à l'image de cette tentative d'ouverture de Kovacic pour Haaland. Mais trop imprécis, les Skyblues ne sont pas dangereux, Séville est devant au repos.

© photonews

City construit trop lentement, le départ de Gundogan et l'absence de De Bruyne se font sentir tant les transitions vont moins vite que d'habitude. Séville sort à trois reprises pour faire le break, Ederson est excellent à chaque fois.

Alors que les Anglais reprennent du poil de la bête et font le siège devant le rectangle de Bono, un centre parfait de Rodri trouve la tête de Cole Palmer au second poteau. La nouvelle pépite de Manchester City joue sa tête en reculant, mais parvient tout de même à tromper le portier de Séville et inscrit déjà son deuxième but de la saison après celui en Community Shield contre Arsenal (1-1, 63e).

Les Skyblues continuent leur asphyxie mais restent trop lents pour souvent embêter Bono. Les possessions se multiplient, les véritables occasions restent rares. Séville tient le coup, voilà les tirs au but.

Haaland et Ocampos réussissent leur tentative, Alvarez et Rafa Mir également. C'est au tour de Kovacic de mettre au fond, tout comme l'autre Croate Rakitic. Grealish et Montiel en font de même, 4-4. Alors que Walker réussit sa tentative, Gudelj envoie la sienne sur la latte. Manchester City remporte la première Supercoupe d'Europe de son histoire, 5-4 aux tirs au but.