Révélation de l'Euro, il signe à La Gantoise

Gandelman est un milieu de terrain de 23 ans qui peut jouer à plusieurs postes. Le jeune international israélien peut jouer en tant que milieu de terrain box-to-box, mais aussi en tant que remplaçant en 6, 8 et en défense centrale. Un contrat de cinq ans l'attend à Gand.

Ce milieu de terrain d'1m90 a impressionné lors du Championnat d'Europe des moins de 21 ans l'été dernier, dont il était le capitaine. Gandelman a une valeur marchande de 1,5 million d'euros. Au total, il a disputé 110 matches au plus haut niveau, au cours desquels il a marqué 11 fois et délivré une passe décisive.

Another young talent with bright future being sold to Europe.



Now, it’s 23-year-old dynamic midfielder Omri Gandelman who moves from Maccabi Netanya to Gent 🇧🇪 for 2.35m€ + 15% from the next sale.



I like what’s going on in Israel, I really do. pic.twitter.com/oeY9l2s2b1