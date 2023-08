🎥 Un caviar de Teddy Teuma pour lancer Junya Ito : la magnifique action made in Pro League pour mettre Reims sur orbite

Reims l'a emporté 2-0 face à Clermont. Plusieurs belgicains se sont mis en évidence.

Après avoir fini la saison sur les genoux à l'Union Saint-Gilloise, Teddy Teuma n'est pas encore prêt pour débuter un match avec Reims. Mais après une montée au jeu symbolique pour lui à Marseille, le milieu de terrain a montré qu'il n'avait rien perdu de son football face à Clermont.

Alors que les hommes de Will Still menaient 1-0, Teuma a lancé le but du break avec une passe en profondeur tout simplement géniale pour Junya Ito qui offrait alors le 2-0 à Mohamed Daramy, une autre nouvelle recrue.

Après la défaite 2-1 au Vélodrome le weekend passé, Reims lance sa saison, avec d'autres têtes connues du championnat belge comme Thomas Foket, Emmanuel Agbadou ou Thibault De Smet dans l'équipe.