Adriano Bertaccini a débloqué son compteur avec Liège : "On était plus chez nous que chez eux"

Le nouvel attaquant du RFC Liège a inscrit son premier but officiel de la saison, ce dimanche à Sclessin. Une ouverture du score, qui n'a cependant pas permis au matricule 4 de remporter le derby face au SL16 FC.

Liège tenait le bon bout pour son premier derby liégeois depuis 1995. Les joueurs de Gaëtan Englebert ont ouvert la marque, via Adriano Bertaccini qui a débloqué son compteur avec les Sang & Marine. Le remplaçant de Jérémy Perbet est évidemment heureux de cette première réalisation, mais est apparu assez abattu en zone mixte après la victoire du SL16 FC, 2-1.

"Je suis content d'avoir inscrit ce but, mais le plus important était le résultat. Le penalty a tout changé, même si c'est notre faute si on encaisse le deuxième but. Il ne le touche pas. Même de là où je suis, on voit qu'il n'y a rien. Mais bon, on doit faire avec" soupire Adriano Bertaccini.

Si le RFC Liège a paru bien dans sa première période et semble avoir eu les meilleurs occasions, l'attaquant Sang & Marine concède que son équipe n'était pourtant pas au mieux. "On a été un petit peu dominés, mais on s'est repris en main pour la seconde. On a bien poussé, le SL16 FC n'a pas été dangereux de tout le match. A la pause, le coach était fâché de notre jeu, on n'allait pas assez vite. Il nous a demandé d'enchaîner un contrôle et une passe vers l'avant, plutôt que d'aller vers l'arrière."

Pour son retour dans le monde professionnel, Liège est confronté aux détails qui font la différence. Un but injustement annulé avant de concéder la défaite la semaine dernière, et deux buts concédés en moins de 60 secondes, ce dimanche à Sclessin, avec un penalty litigieux dans le lot.

"Il n'y avait aucune pression du fait de jouer dans ce stade. D'autant qu'on était plus chez nous que chez eux, avec nos supporters qu'on a entendus tout le match. C'est très dommage. Je ne pense pas que ça soit un manque d'expérience, car cela arrive à tous les niveaux. C'est juste un manque de concentration. C'est notre faute si on perd aujourd'hui, rien de plus" a conclu le très déçu Adriano Bertaccini.