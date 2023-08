Pep Guardiola a dû être opéré d'urgence

Manchester City a annoncé ce mardi que Pep Guardiola avait dû être emmené à l'hôpital suite à un problème de dos. L'entraîneur catalan a dû être opéré du dos, une intervention chirurgicale "de routine", précise ManCity.

Cette opération s'accompagnera cependant d'un temps de repos : Guardiola reviendra après la trêve internationale, et sera remplacé en attendant par Juanma Lillo, son adjoint.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.