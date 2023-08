Le nouveau joyau du Cercle: "Il me fait penser à Rabbi Matondo"

Il n'a que 20 ans, il découvre à peine le football européen, mais il a déjà un but décisif à son actif. Alan Minda a déjà conquis son coach au Cercle de Bruges.

Trois apparitions, à peine 53 minutes de jeu cumulées et pourtant, Alan Minda a déjà un but capital à son actif avec le Cercle en Pro League. Le jeune attaque équatorien a planté le but de la victoire samedi sur la pelouse du Standard, quelques instants après son entrée sur le terrain.

La confirmation d'une intégration déjà réussie pour celui qui est arrivé cet été en provenance de l'Équateur. "Cela ne fait que cinq semaines qu'il est avec nous... C'est incroyable à quel point il s'est déjà intégré et à quel point il apprend vite", se réjouit son coach, visiblement déjà totalement conquis.

"Son enthousiasme est contagieux et il me fait penser à Rabbi Matondo", ajoute Miron Muslic. Un joli compliment quand on sait que l'attaquant gallois avait planté 10 buts et distillé 2 assists en 27 rencontres avec le Cercle, au cours de la saison 2021-2022...