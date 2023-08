Officiel : l'Union Belge a trouvé le successeur de Jacky Mathijssen !

Depuis le licenciement de Jacky Mathijssen suite à l'Euro U21, l'Union Belge cherchait le nouveau sélectionneur des Espoirs. Thomas Vermaelen était le nom le plus cité, mais il a pris la tête des U20 ; plutôt que lui, c'est Gil Swerts qui reprendra les Diablotins.

Pas de Thomas Vermaelen, pas de Wesley Sonck monté en U19 après l'arrivée de Sébastien Pocognoli à la tête des U18 ; le nouveau sélectionneur des Espoirs est finalement Gill Swerts (40 ans). Il a signé un contrat pour 2 ans, jusqu'en 2025, et succède ainsi à un Jacky Mathijssen qui n'a pas résisté à l'échec cuisant des U21 à l'Euro.

Swerts quitte l'Antwerp, où il entraînait les U23, et a donc déjà acquis une certaine expérience en tant que coach de jeunes, lui qui a mis fin à sa carrière en 2019 pour immédiatement prendre en main les jeunes anversois. Un choix inattendu et surprenant, comme Gill Swerts l'explique lui-même:

"Cette offre inattendue et cette opportunité extraordinaire de travailler avec un jeune groupe talentueux et de poursuivre ensemble un objectif commun au niveau international sont si précieuses que je devais absolument saisir cette chance. Je suis donc extrêmement motivé et inspiré pour faire de cette aventure passionnante un succès collectif", déclare le nouveau coach U21 sur le site officiel de la RFBA.

La mission de l'ex-Diable Rouge (17 caps) commencera dès ce 11 septembre avec un match qualificatif pour l'Euro 2025, face au Kazakhstan.