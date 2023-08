Pour sa dernière saison, Dries Mertens verra la Ligue des Champions

Dries Mertens a déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite au terme de la saison 2023-2024. Bonne nouvelle : pour cette dernière saison, il sera en poules de la Champions League.

Ce mardi soir, trois équipes se sont qualifiées pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Le SC Braga, déjà vainqueur au match aller, a été l'emporter (0-1) au Panathinaïkos ; tenus en échec au match aller, les Young Boys de Berne ont dominé le Maccabi Haïfa (3-0) pour également se hisser en phase finale.

Le Galatasaray, de son côté, a de nouveau battu Molde (2-1) pour se qualifier sans trop trembler pour les poules de la C1. Dries Mertens (36 ans) était titulaire, et aura savouré : le Diable Rouge a déjà annoncé que la saison 2023-2024 serait sa dernière, et pourra donc goûter une dernière fois au plus haut niveau européen.

Cette saison, Mertens a déjà inscrit 2 buts pour le Galatasaray, chaque fois lors de ces préliminaires européens. Il n'a pas - encore - officialisé une éventuelle retraite internationale, et le suspens reste donc complet concernant sa présence dans le groupe de Domenico Tedesco ce vendredi.