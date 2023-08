L'étonnante déclaration de Mark Van Bommel sur la Ligue des Champions

L'Antwerp s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Après le match, Mark van Bommel s'est exprimé et ses propos ont été relayés par Het Nieuwsblad.

Van Bommel essaie de transmettre son expérience aux joueurs. "J'essaie de leur faire part de mon idée. Partager mon expérience, j'aime le faire. Je me souviens de ma première expérience en Ligue des champions, à quel point j'étais nerveux. Je marchais partout. Je le raconte aussi à eux. Ainsi, les joueurs savent que j'ai aussi été à leur place. Ils le ressentent aussi. C'est aussi important."

L'ancien milieu de terrain peut maintenant rencontrer différentes anciennes équipes dans le tournoi des champions. "Barcelone ou le Bayern Munich, et l'AC Milan, et ensuite le PSV en tant que pot 3. Ce serait vraiment magnifique. Je veux aussi un groupe où nous avons une chance de passer. Après tout, nous jouons en Ligue des champions et je me fiche finalement de nos adversaires."

L'Antwerp sera fixé sur son sort ce jeudi soir, dès 18h00.