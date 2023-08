Toi aussi, simule le tirage au sort de la Ligue des Champions

Ce jeudi soir, le tirage au sort de la Ligue des Champions sera effectué. Toi aussi tu peux tenter cette expérience.

Jeudi, le Royal Antwerp FC découvrira ses adversaires en phase de groupes de la Ligue des champions pour la saison 2021-2022. Le tirage au sort officiel commence à 18 heures, mais c'est maintenant le moment de s'amuser un peu. Faites vous-même le simulateur de tirage de la Ligue des champions.

Antwerp se trouve dans le pot 4 pour le tirage. Cela signifie que le Great Old obtiendra un adversaire parmi les pots 1, 2 et 3. Un tirage difficile avec Manchester City, le Real Madrid et l'AC Milan fait partie des possibilités.

La répartition des pots :

Pot 1 : Manchester City, Séville, Barcelone, Naples, Bayern Munich, PSG, Benfica, Feyenoord

Pot 2 : Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atlético Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

Pot 3 : Shakhtar Donetsk, Salzbourg, AC Milan, Braga, Lazio, Copenhague, PSV, Étoile Rouge de Belgrade

Pot 4 : ANTWERP, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Union Berlin, Lens, Young Boys

Vous pouvez aussi vous prendre pour cet ancien joueur qui sera désigné pour effectuer le tirage au sort de la plus grande compétition européenne. Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous prendre au jeu.

https://draw.inker.one/#/cl/gs