Un Diable en Arabie Saoudite, un problème pour Tedesco ?

Yannick Carrasco se rapproche d'heure en heure d'un transfert en Arabie Saoudite. Mais qu'en pense le sélectionneur national ? Il a répondu en détail à cette question.

La période des transferts n'est de tout repos pour personne. Les joueurs, les entraîneurs, la presse... et même le sélectionneur national. "C'est une période difficile, y compris pour un sélectionneur, croyez-moi", sourit Domenico Tedesco en conférence de presse ce vendredi.

"Bien sûr, ce n'est pas mon job de gérer tout ça. Mais les joueurs demandent mon avis. Je leur réponds à tous la même chose : que le plus important est qu'il soient heureux... et qu'ils jouent", continue le sélectionneur, qui a donc suivi de près les sagas estivales de certains joueurs tels que Lukaku ou Lavia. Ce dernier est absent pour cette raison : "Il n'est pas fit, et nous avons convenu avec Chelsea qu'il était préférable qu'il reste au club".

Carrasco en Arabie Saoudite ? "Je ne peux pas juger"

Un cas à part, c'est celui de Yannick Carrasco : dans les jours à venir, le mercato saoudien se fermant plus tard qu'en Europe, l'ailier de l'Atlético Madrid pourrait signer en Arabie Saoudite, à Al-Shabab. Un choix sportivement discutable, mais Tedesco ne s'immisce pas dans la décision du joueur.

"Je ne juge jamais le transfert d'un joueur. Qui suis-je pour leur dire "va là" ou "n'y va pas" ? Les joueurs prennent leurs propres décisions. Concernant le championnat, je suis trop loin pour juger", assure le Germano-Italien. "Vous savez, quand j'ai signé à Moscou depuis Schalke 04, beaucoup d'amis allemands se demandaient ce que j'allais y faire".

Un joueur n'est pas exclu du groupe parce qu'il signe en Arabie Saoudite

"Mais ils ne connaissaient pas le championnet et je peux vous dire que c'est une bonne ligue, avec de grandes équipes, de beaux stades", continue Tedesco. "Je ne peux pas juger un joueur qui part en Arabie Saoudite, et il n'est pas exclu du groupe parce qu'il joue en Russie ou en Arabie. La même chose vaut pour Wout Faes, qui jouera en Championship. C'est le même joueur qu'avant".

Yannick Carrasco, avec lequel Domenico Tedesco reste en contact, peut donc s'en aller sereinement vers les sables d'Arabie. "Cela ne veut pas dire qu'il est garanti de jouer s'il y va. Mais je ne peux pas vous dire qu'il est garanti de jouer en restant à l'Atlético Madrid non plus. Je ne fais pas de promesses. Mais concernant Yannick, nous connaissons ses qualités, nous savons ce dont nous disposons avec lui", conclut le sélectioneur national.