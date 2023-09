Ca bouge enfin au Standard : un milieu aux 118 matchs de Premier League arrive à Liège...avant un ancien dribbleur maison ?

Le Standard s'active enfin sur le marché des transferts. Les Rouches sont sur le point de finaliser l'arrivée d'Isaac Hayden, tout en se positionnant pour Moussa Djenepo.

Alors que la tendance à l'immobilisme agacait bon nombre de supporters, le Standard passe désormais à l'action. Les départs d'Aron Donnum, Sacha Bansé et Léandre Kuavita ont libéré des places dans le noyau (et des liquidités dans le cas du Norvégien, parti contre 4,5 millions plus bonus).

L'effet domino est rapide : selon La Dernière Heure, Isaac Hayden assistera au match de ce soir face au RWDM pour ensuite parapher son contrat en bord de Meuse. Il devrait s'agir d'un prêt sans option d'achat.

Une bonne dose d'expérience pour l'équipe : milieu de terrain de 27 ans, Hayden comptabilise 118 matchs de Premier League avec Newcastle, où il a toutefois perdu sa place depuis l'arrivée des propriétaires saoudiens. La saison passée, il avait déjà été prêté à Norwich, en Championship, où des problèmes au genou l'ont longtemps maintenu sur la touche.

Autre dossier brûlant, le potentiel retour de Moussa Djenepo. Toujours selon la Dernière Heure, la direction a formulé une première offre à Southampton pour un transfert définitif. Le joueur est désireux de quitter le marasme des Saints, relégués en Championship et encore battus 5-0 à Sunderland cette après-midi. Djenepo avait rejoint le sud de l'Angleterre en provenance du Standard en 2019, contre un montant supérieur à 15 millions d'euros.