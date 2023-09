Direction l'Angleterre: le Sporting d'Anderlecht perd un membre de son staff

Ian Burchnall était l'un des assistants de Brian Riemer. Il avait rejoint le staff du Sporting en mars 2023, à la demande de Brian Riemer. Mais l'heure du départ a déjà sonné pour celui qui avait notamment entraîné en D1 suédoise et en League One avant de s'engager au Lotto Park.

Le Britannique a, en effet, accepté de rejoindre le staff de Gary O'Neil, à Wolverhampton, où il va vivre sa première expérience sur un banc de Premier League.

Gary O’Neil has added Ian Burchnall to his coaching staff as first-team coach.



🐺🤝