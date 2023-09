Koen Casteels se paie Roberto Martinez

Thibaut Courtois n'est pas actuellement le dernier rempart des Diables Rouges en raison d'une blessure. Domenico Tedesco a choisi Koen Casteels comme nouveau titulaire. Le gardien de but a parlé de sa chance chez les Diables Rouges.

"Je pense que je peux supposer que je jouerai contre l'Azerbaïdjan et l'Estonie", a déclaré le gardien de but de VfL Wolfsburg à Het Nieuwsblad, qui a déjà été titulaire contre l'Allemagne plus tôt cette année. "Grâce au passé de Tedesco en Bundesliga, il me connaît mieux que Roberto Martinez", a déclaré Casteels, suggérant que Tedesco avait pu voir le gardien jouer en Bundesliga lorsque Tedesco était l'entraîneur de RB Leipzig.

Le gardien de but a également commenté la blessure de Courtois et a indiqué qu'il avait envoyé un message à son collègue. "Je sais ce que c'est de devoir rester sur la touche pendant des mois. Vous voyez toute votre saison partir en fumée", a déclaré Casteels.

Casteels a disputé au total 252 matchs pour VfL Wolfsburg, gardant ses cages inviolées à 88 reprises.