Le Standard s'intéresse à un milieu de Pro League

Birger Verstraete pourrait quitter l'Antwerp. Selon Het Nieuwsblad, Carl Hoefkens aimerait voir le milieu de terrain rejoindre le Standard de Liège.

Verstraete est autorisé à quitter Anvers, mais il ne reste pas beaucoup de fenêtres de transfert ouvertes. Le milieu de terrain a encore un contrat jusqu'en 2024 avec le Great Old. Hoefkens souhaite l'arrivée de Verstraete, mais il reste à voir si un sixième joueur viendra après l'arrivée d'Isaac Hayden.

Le journaliste David Van den Broeck signale également un intérêt turc pour Verstraete. Le milieu de terrain joue pour le Great Old depuis l'été 2021 et a égalementété prêté au KV Malines. En tout, Verstraete compte 163 matchs en Jupiler Pro League.

Birger Verstraete, die weg mag bij #antwerp, kan op interesse van Standard rekenen. Carl Hoefkens wil de middenvelder er graag bij. De vraag is of de Rouches na de komst van Isaac Hayden nog een tweede 'zes' zullen halen. Er is ook Turkse interesse voor Verstraete.