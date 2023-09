L'objetif très clair de Johan Bakayoko pour la saison à venir

Il aurait pu signer en Angleterre, mais il a décidé de rester au PSV et ses ambitions sont très claires.

À 20 ans et après avoir l'une des révélations de la saison dernière, Johan Bakayoko aurait pu rejoindre la Premier League en fin de mercato. Brentford a tenté une approche à 40 millions d'euros pour l'attirer.

Mais le Diable Rouge a choisi de refuser cette offre. Parce qu'il se sent bien au PSV, où il a planté sept buts et donné dix assists depuis ses grands débuts avec l'équipe première, en mars 2022.

Et s'il a choisi de rester, c'est aussi parce que Johan Bakayoko est ambitieux. Il veut compléter sa collection de trophées à Eindhoven. Après avoir remporté une Coupe et deux Supercoupes des Pays-Bas, il vise le titre en EreDivisie. "Notre objectif et mon objectif est simple: je veux être champion", insiste-t-il dans un entretien accordé à NOS.