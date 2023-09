Pourquoi Edward Still est toujours l'entraîneur du KV Courtrai

Après un 1/18 pour débuter la saison, Edward Still est toujours en poste. Et il devrait encore avoir droit à un peu de patience.

Mais pourquoi Edward Still est-il toujours l'entraîneur du KV Courtrai alors que la saison passée, Karim Belhocine avait pris la porte pour un bilan légèrement meilleur ? Pour une raison : la direction du KVK est consciente des conditions de travail de Still.

Edward Still souffre en effet d'une absence quasi totale de structure appropriée en raison du chaos organisationnel lié à la reprise du club. Aucun transfert n'a été possible pendant une bonne partie du mercato en raison de ces problèmes.

Désormais, Courtrai passe à la vitesse supérieure : il y a eu et aura encore des transferts dans les dernières heures du mercato, et Edward Still ne sera donc jugé que sur les résultats obtenus une fois l'équipe "complète". Qui plus est, trouver un successeur dans les conditions actuelles serait un véritable casse-tête....