Leandro Trossard évoque la grosse différence entre Roberto Martinez et Domenico Tedesco

Après la décevante Coupe du monde au Qatar, les Diables Rouges ont fait leurs adieux à Roberto Martinez. Domenico Tedesco lui a succédé et doit mener la nouvelle génération à l'Euro 2024.

Domenico Tedesco est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges depuis le printemps. Il a fait forte impression lors de sa première période internationale et devrait apporter un nouvel élan à l'équipe.

Dans un entretien exclusif accordé à Het Laatste Nieuws, Leandro Trossard est notamment revenu sur le changement de sélectionneur au sein des Diables Rouges.

"Je pense que Tedesco met davantage l'accent sur le pressing et sur la récupération le plus rapidement possible après une perte de balle. C'est la grande différence avec Roberto Martínez. Tedesco veut prendre l'adversaire à la gorge", a confié le joueur d'Arsenal.

"Il sélectionne en fonction de ceux qui peuvent jouer dans son système. Il n'est pas donné à tout le monde d'aller presser haut pendant tout un match", a-t-il ajouté en évoquant le fait que si l'expérience des "anciens" primait auparavant, ce n'était plus le cas désormais.