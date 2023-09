Cet entraîneur belge a vécu de près le séisme au Maroc : "Le moment le plus effrayant de ma vie"

Le football est bien peu de choses face aux catastrophes naturelles comme les tremblements de terre. Tom Sainfiet était aux premières loges pour s'en apercevoir.

La vie est une succession de hasards fortuits. En tant que sélectionneur de la Gambie, l'entraîneur belge Tom Sainfiet n'aurait pas dû être directement impacté par le tragique tremblement de terre au Maroc. Mais le stade national de Gambie n'étant pas prêt, la rencontre a été déplacée à Marrakech, où Sainfiet et son groupe se trouvaient lorsque la terre a tremblé.

Plus de peur que de mal dans son cas, mais une expérience effrayante qui restera pour toujours gravée dans sa mémoire : "Je n'ai pas tout de suite réalisé qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, j'ai cru qu'on frappait à la porte. J'ai fini par m'allonger à côté de mon lit et me suis couvert d'oreillers. Quand plus rien n'est tombé sur les oreillers, j'ai couru dehors aussi vite que j'ai pu" raconte-t-il au Nieuwsblad.

"Cela n'a duré que 30 secondes, mais j'ai eu l'impression que c'était interminable. C'était le moment le plus effrayant de ma vie" poursuit-il. De manière assez incompréhensible, la rencontre de ce soir a été maintenue, alors que le peuple marocain continue de chercher des survivants.

L'équipe elle-même est complètement désorientée après avoir passé la nuit à côté de la piscine pour ne prendre aucun risque. "On ne pense pas au football" confirme Sainfiet.