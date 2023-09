📷 Eden Hazard, toujours sans club, a assisté à un moment d'histoire

Eden Hazard est toujours sans club, et aux yeux de l'énorme majorité des observateurs, il n'y a plus de mystère : l'ex-Diable Rouge va prendre sa retraite. Mais en attendant l'annonce à laquelle sont suspendus tous les amoureux du football belge, Hazard prend du bon temps.

Ainsi, Eden Hazard était présent en tribunes lors de la victoire historique de Novak Djokovic en finale de l'US Open, à Flushing Meadows (New York). Un 24e titre en Grand Chelem pour le Serbe, ce qui égale le record de l'Australienne Margaret Court.

Un moment d'histoire auquel a assisté Eden en famille, puisque son épouse était présente à ses côtés lors de la rencontre opposant Djokovic à Daniil Medvedev.

