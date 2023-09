Amadou Onana sur la belle soirée de Vertonghen, le doublé de Lukaku et son rôle de capitaine avec les Diables

Amadou Onana est un homme heureux. Une nouvelle fois capitaine en fin de match, le milieu de terrain d'Everton a livré, comme ses partenaires, une bonne prestation contre l'Estonie.

Les Diables ont remis l’église au milieu du village, ce mardi soir contre l’Estonie. Une large victoire 5-0 qui soulage après le succès contrasté de samedi dernier.

« On a été un petit peu critiqués pour la performance en Azerbaïdjan. Cela nous tenait donc à cœur de prouver le talent de cet effectif, on l’a bien fait ce soir » commente Amadou Onana après la rencontre.

Une soirée parfaite pour les Diables, et surtout pour Jan Vertonghen. Le défenseur central a ouvert le score après moins de cinq minutes pour sa 150e sélection. « On a déroulé sur la fin. Un match comme ça, avec plein de buts et du spectacle, c’est ce que Jan a mérité pour sa 150e. Il est content et profite de ce moment avec sa famille. »

Une rencontre qui a permis à tout le monde de reprendre de la confiance, y compris Romelu Lukaku. Injouable dans son rôle de pivot, le nouvel attaquant de l’AS Rome a retrouvé le chemin des filets, avec un doublé en trois minutes.

© photonews

« C’est impressionnant, il fait partie des meilleurs attaquants du monde et l’a prouvé ce soir. Cela fait plaisir de le revoir marquer des buts, c’est un maillon super important de l’équipe.

Avec sept points d’avance sur la Suède alors qu’il ne reste que trois matchs à jouer, la Belgique n’a plus besoin que d’une victoire pour valider son ticket d’entrée à l’Euro 2024.

« Je suis nul en maths, les calculs ne sont pas trop pour moi. C’est vrai qu’on a un avantage assez grand en termes de points, mais on devra garder cette même pression et ce même sérieux dans les matchs à venir » ironise le jeune médian.

Une nouvelle fois, Amadou Onana a reçu le brassard de capitaine en fin de match. Un signe de confiance et de leadership pour un joueur qui n’aspire qu’à voir son rôle devenir de plus en plus important avec les Diables. « Ça fait plaisir, ça me donne une routine de l’avoir à chaque fois en fin de match. C’est une réelle fierté, surtout dans un match comme ça » a conclu Onana.