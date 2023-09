Cité dans plusieurs grands clubs européens, Arthur Theate prend tout le monde à contre-pied

Comme souvent ces dernières années, le nom d'Arthur Theate a circulé lors de ce mercato. Mais le Diable Rouge est malgré tout resté à Rennes et vient même de prolonger en Bretagne.

Pour la première fois depuis le début de sa carrière professionnelle en 2020, Arthur Theate n'a pas changé de club cet été. Après un an à Ostende et un an à Bologne, le Liégeois de 20 ans est resté à Rennes.

Pourtant, ce ne sont pas les occasions de partir qui ont manqué. Leipzig s'est montré très insistant, proposant jusqu'à 30 millions, et la Fiorentina s'est également mêlé au dossier. Il n'est pourtant pas dans les habitudes de Rennes de retenir ses joueurs en cas de bonne offre : le club s'est spécialisé pour vendre ses meilleurs éléments à prix d'or, notamment à destination de la Premier League.

Dès lors, on aurait pu croire que ce n'était que partie remise, pour toucher une indemnité plus grande encore. Pourtant, le Stade Rennais a annoncé ce soir la prolongation du contrat de Theate jusqu'en 2027 : "Il a été sollicité cet été mais il n’a, pour lui et pour nous, jamais été question d’un départ" confirme Olivier Cloarec, Directeur Général du club.

𝐋𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 𝐅.𝐂. 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐬𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞 ! 🔴⚫️@ArthurTheate et 𝗪𝗮𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗢𝗺𝗮𝗿𝗶 prolongent l'aventure jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ avec le SRFC. ✍️#ToutDonner — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 14, 2023

De son côté, le joueur affirme vouloir se poser en Bretagne : " J’ai envie de m’inscrire dans la durée. Ma famille se sent bien ici, c’est le projet parfait. Mes ambitions et ma tête sont à Rennes, le club a confiance en moi, c’est important".