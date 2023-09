Vincent Kompany a de l'influence dans un club de D1A et "discute souvent avec le coach"

Vincent Kompany a-t-il influencé le KV Courtrai cet été ? Selon certaines sources flamandes, c'est le cas.

La situation au KV Courtrai est difficilement lisible : le rachat par le groupe Kaminski a été annulé, et les discussions avec Burnley pour en devenir club-satellite semblent stagner. Pourtant, l'influence de Burnley et surtout de Vincent Kompany au Stade des Eperons d'Or semble claire.

Het Laatste Nieuws l'écrit clairement : "Il faut avoir regardé le KVK avec des oeillères pour ne pas voir l'influence du club anglais cet été". Le média néerlandophone affirme ainsi que Kompany et Edward Still sont en contact fréquent.

La venue de Marco Kana, mais aussi les rumeurs Arnstad et Lissens seraient ainsi liées aux conseils de Kompany. La direction du KV Courtrai, cependant, garderait un pouvoir décisionnaire, ce qui explique notamment que Lucas Lissens n'ait pas signé.

Une chose est sûre, toutefois : du côté de Courtrai, on aimerait que l'accord avec Burnley soit trouvé et officialisé au plus vite afin de sortir d'une "zone grise" un peu gênante...