Wout Faes explique son choix étonnant de l'été

Très critiqué lors des deux derniers matchs de l'équipe nationale, Wout Faes a décidé de rester en Championship cet été. Il a expliqué ce choix.

Dans les colonnes du magazine Humo, Wout Faes a évoqué son été au final peu mouvementé. Aucune rumeur n'a envoyé le défenseur de Leicester City dans un autre club jusqu'aux dernières coudées du mercato, une brève piste menant à... Tottenham (!) ayant été alors évoquée.

Mais finalement, Faes est resté à Leicester, autrement dit en Championship. "Ici, nous jouons pour le titre. Est-ce que c'est moins bien que de courir après le ballon toute la saison en Premier League ?", s'interroge le Diable Rouge.

"Le niveau de la Championship est également assez impressionnant. En Angleterre, c'est vu comme le championnat le plus difficile possible. J'y ai vu des attaquants très solides, on dirait parfois du rugby", plaisante Wout Faes.

Quant aux rumeurs de départ, l'ancien du KV Ostende explique pourquoi il n'y a pas donné suite. "Il y a eu des discussions. Mais je suis titulaire ici. Est-ce que ça aurait eu du sens d'aller sur le banc dans un autre club ? Cela aurait nui à mon statut en sélection", conclut Faes.