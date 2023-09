🎥 Le grand moment de solitude d'Arthur Theate à la télévision française

Il est parfois difficile de garder toute sa lucidité pour l'interview aprÚs avoir bataillé pendant 90 minutes. Arthur Theate en a fait l'expérience pour nous fournir le moment cocace du weekend.

Il y a des partages qui ont un goût de victoire. C'est le cas pour Rennes, qui a accroché le point du partage face à Lille après avoir été mené 0-2 à l'approche du dernier quart d'heure.

Le point du partage, justement, ne semblait pas suffisant pour Arthur Theate. En interview d'après-match, le Liégeois de 23 ans était toujours sous l'effet de l'euphorie : "Ce n'est pas une victoire aujourd'hui mais on va prendre les deux points et on va se contenter de ça".

Attention nouvelle règle pic.twitter.com/UsOiE3jw6r — Fédé đŸ‡«đŸ‡· de la Lose (@FFLose) September 16, 2023

Une interview dont on risque encore de lui parler pendant un petit temps. Outre ce moment de solitude, Theate a également fait parler de lui cette semaine pour avoir prolongé son contrat jusqu'en 2027 à Rennes.