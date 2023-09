L'efficacité, encore le problème de l'Union : "Ça ne voulait juste pas rentrer aujourd'hui"

L'Union a joué de malchance ce samedi soir. Les Bruxellois sont tombés sur un Racing Genk bien plus efficace.

L'Union aura aussi gaspillé bien des occasions.En interview d'après-match, Alessio Castro-Montes ne cachait pas sa déception.

"C'est le résultat qui compte. C'est dommage de ne pas même pas prendre un point à la maison. On était clairement la meilleure équipe. Heureusement qu'il y a déjà un match jeudi. On a été maladroits devant le but, il nous manquait un peu de chance aussi."

Le joueur unioniste regrette ce résultat, mais pas la manière avec laquelle son équipe à joué aujourd'hui. "Ca reste un bon match. Le ballon ne voulait juste pas rentrer aujourd'hui. Tout y était, mais pas les buts. Les gens qui n'ont pas regardé le match vont croire que Genk a vécu une soirée facile. On a beaucoup d'occasions, mais on ne les met pas au fond. On ne peut pas gagner comme ça."

"Je pense qu'il y a une marge de progression. On parvient déjà à se créer des occasions. On va devoir travailler là-dessus", a continué Castro-Montes. "Il nous faudra de l'efficacité en coupe d'Europe, on ne va pas avoir 15 occasions contre de telles équipes."