La presse anglaise ets complètement dingue de Doku

Jeremy Doku était titulaire pour la deuxième fois avec Manchester City. Cette fois-ci, l'attaquant a réussi à trouver le fond des filets. Les médias anglais n'ont pas manqué de le remarquer et ont mis en avant Doku.

'Guardiola a dû certainement encourager ses joueurs à continuer sur la même voie pendant la pause. Peu de temps après la reprise, ils sont revenus à égalité lorsque le dynamique Doku a coupé depuis le côté gauche et a marqué avec une finition maîtrisée', a écrit BBC Sport. Sky Sports a noté que le match n'était pas sans erreurs pour Doku. 'Doku a contribué au deuxième but de James Ward-Prowse pour West Ham en perdant le ballon face à Vladimir Coufal, ce qui a conduit à une contre-attaque rapide. Cependant, il s'est rattrapé en marquant un superbe égaliseur en moins d'une minute en seconde mi-temps', a écrit Sky Sports.

Il y avait aussi de belles paroles sur Doku sur Twitter. 'Jeremy Doku va apporter beaucoup de spectacle en Premier League', a tweeté GOAL, accompagné d'une photo du superbe but du Diable Rouge. GOAL a approfondi cela sur son site web. 'Bienvenue en Premier League, Jeremy Doku ! Cet été, des mesures ont été prises pour maintenir l'équipe championne en parfait état', titrait GOAL.

'L'acquisition estivale Doku a impressionné le reste de la Premier League avec une performance phénoménale et a marqué le premier but pour City seulement quelques minutes après la reprise. Il a été le moteur de leur retour, avec Julian Alvarez profitant pleinement de son temps de jeu avec deux passes décisives, dont une pour le premier but de Doku', a déclaré GOAL.

GOAL a attribué une note de 8 à Doku pour sa performance contre West Ham, la meilleure note de tous les joueurs de Manchester City, à égalité avec Julian Alvarez.

ESPN UK a bien résumé la journée de Doku et de Manchester City. 'Jeremy Doku prouve sa valeur pour Manchester City', a tweeté ESPN, notant que Jeremy Doku a marqué le premier but pour Manchester City lors de son deuxième match.