Dodi Lukebakio critiqué malgré son but !

Dodi Lukebakio a inscrit le seul but du FC Séville ce dimanche, face à Las Palmas. Et pourtant, son entraîneur n'était pas totalement satisfait !

Les débuts de Dodi Lukebakio avec le FC Séville ont été couronnés de succès. Le Diable Rouge, arrivé cet été du Hertha Berlin, a inscrit le seul but du match face à Las Palmas, offrant donc la victoire à ses couleurs.

Mais comme prévu, en signant dans un club qui joue la Champions League, Lukebakio voit aussi les attentes le concernant s'élever. José Luis Mendilibar a donc immédiatement remis l'église au milieu du village, pour lui comme pour Sergio Ramos, auteur également d'un bon match.

"Nos nouvelles recrues ont fait un bon match ; Sergio Ramos comme Dodi Lukebakio ont été bons. Mais ils doivent s'adapter encore un peu à notre jeu, à leurs équipiers", prévient l'entraîneur sévillan.

Le travail défensif du Diable Rouge, notamment, va devoir s'améliorer. "Lukebakio doit nous apporter beaucoup plus défensivement. Il n'y a pas de différence pour moi entre l'attaquant et le défenseur en termes de travail de défensif", conclut Mendilibar. On espère que Lukebakio saura s'y faire...